Sondaggio Abc, balzo nell'indice di gradimento per Kamala Harris: ecco i dati

Kamala Harris sta registrando un aumento nel suo indice di gradimento tra gli americani a pochi giorni dal ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa presidenziale e dal suo endorsement, secondo un sondaggio ABC News/Ipsos.

L’indice di gradimento della vicepresidente è balzato al 43%, mentre chi non la vede con favore rappresenta il 42%: una settimana fa la percentuale era rispettivamente del 35% e del 46%. Tra gli indipendenti il 44% ha un’opinione favorevole di lei, in aumento rispetto al 28% di una settimana fa, mentre ha un’opinione contraria il 40%, in leggero calo rispetto al 47% della scorsa settimana.

USA 2024: campagna Harris raccoglie 200 mln in una settimana

La campagna di Kamala Harris ha raccolto 200 milioni di dollari in appena una settimana, stabilendo un record. Le campagne di Donald Trump e Joe Biden avevano raccolto in media tra i 300 e i 400 milioni ma in un trimestre. Harris è diventata la potenziale candidata democratica appena domenica scorsa.