L'Iran si prepara e mobilita le milizie regionali: dal Libano allo Yemen, "l'asse" pronto ad attaccare Israele

L’Iran mobilita le forze nella regione in Libano , Siria , Iraq e Yemen per rispondere all’uccisione del leader di Hamas , Ismail Haniyeh , colpito mentre si trovava in visita a Teheran in un attacco che la Repubblica islamica attribuisce a Israele . Il cosiddetto «asse della resistenza», formato dalle milizie sciite nella regione a cui Teheran fornisce armi, denaro e addestramento, di fatto circonda lo Stato ebraico ed è già coinvolto in un conflitto con Tel Aviv dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Il confine tra Libano e Israele è già da mesi teatro di scontri, con un regolare scambio di colpi di artiglieria tra l'esercito israeliano e gli Hezbollah sostenuti dall’Iran a partire dal 7 ottobre. Una situazione resa ancora più tesa dopo il raid, rivendicato da Tel Aviv, che ha ucciso a Beirut l'importante comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, poche ore prima che anche Haniyeh venisse ammazzato a Teheran.

Queste due uccisioni «aumentano la possibilità di una risposta da parte dell’asse (della resistenza), aggiungendo l'Iran e altri attacchi proxy al menù», sostiene Assaf Orion, brigadiere israeliano in pensione e analista dell’Institute for National Security Studies di Tel Aviv. Oltre a Yemen e Libano, la galassia militare sciita sotto il controllo di Teheran è ben radicata anche in Siria e in Iraq, dove le milizie sciite hanno cominciato a raccogliersi sotto la sigla della Resistenza Islamica (Islamic Resistance in Iraq - Iri), nome emerso dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Pare destinato ad intensificarsi il lancio di droni e razzi contro località israeliane, come Eilat, Haifa e Hashdod, da parte delle milizie siriane e irachene, già in aumento negli ultimi mesi e quasi sempre intercettato dall’Iron Dome dello Stato ebraico.