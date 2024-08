Khalid Shaikh Mohammed, la mente dell'11 settembre patteggia: è bufera negli Usa

Dopo quasi un quarto di secolo si chiude con un patteggiamento un capitolo di storia. Il cervello delle stragi dell’11 settembre, Khalid Shaikh Mohammed, e due dei suoi complici hanno accettato di dichiararsi colpevoli in cambio del carcere a vita, evitando in questo modo un processo a Guantanamo che si sarebbe potuto concludere con la condanna a morte.

Un alto funzionario del Pentagono ha dato luce verde al patteggiamento di Mohammed e dei due associati, Walid bin Attach e Mustafa al-Hawsawi, detenuti da anni nella base prigione nell’isola di Cuba. Fonti del New York Times, che per primo ha dato notizia dell’accordo, spiegano che l’intesa, raggiunta dai complici di Osama bin Laden in ben 27 mesi di negoziati, servirà a dare «un senso di chiusura e di giustizia» alle famiglie delle vittime delle stragi di al Qaida. Immediate però le polemiche: il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance ha bollato come «ridicolo» il patteggiamento ("abbiamo bisogno di un presidente che uccida i terroristi, non che tratti con loro"), che ha diviso nelle reazioni anche le famiglie delle vittime: per alcuni, timorosi di non arrivare vivi alla soluzione del caso, l’intesa ha causato un sospiro di sollievo, mentre altri parenti, che agognavano la condanna a morte, sono rimasti delusi. «Sono arrabbiata», ha detto al Times Kathleen Vigiano, che al World Trade Center ha perso il marito Joseph e il cognato John, entrambi pompieri morti nei soccorsi: «Quei tre hanno ucciso tremila persone e c'è gente che ancora continua a morire di cancro per i veleni sprigionati dal crollo delle Torri Gemelle».