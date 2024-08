Bombe israeliane su un campo di sfollati Al Aqsa nella Striscia di Gaza: almeno 5 morti

Almeno cinque palestinesi sono morti nelle prime ore di oggi in un bombardamento israeliano contro le tende per sfollati che circondano l’ospedale dei Martiri di Al Aqsa a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese, Wafa. I feriti nell’attacco sono 18, ha fatto sapere il governo di Hamas della Striscia; alcuni sono in gravi condizioni e tutti sono curati nello stesso ospedale. «Condanniamo fermamente la perpetrazione di questo massacro», ha affermato il governo che punta il dito contro «l'occupazione israeliana e l’amministrazione statunitense».

I droni israeliani hanno bombardato le tende delle centinaia di sfollati che si rifugiavano intorno all’ospedale, secondo Wafa, provocando anche un massiccio incendio nel campo profughi. Nei video girati dagli stessi sfollati si vedono le tende ridotte al loro scheletro tra le fiamme, mentre diverse persone cercano di salvare i corpi delle vittime dell’incendio e altre cercano di evitare che si diffonda. La notte scorsa, sempre secondo Wafa, l’esercito ha anche attaccato una casa nella parte occidentale di Deir al Balah, uccidendo altre tre persone. Nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, altre otto persone hanno perso la vita nell’attacco aereo contro la casa della famiglia Al Amoudi, nel nord-ovest del campo. (AGI)