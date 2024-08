Lanciati decine di razzi dal Libano sul Nord di Israele. Hezbollah rivendica l'attacco

Hezbollah ha spiegato che razzi Katyusha sono stati lanciato contro Israele in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell'Iran lunedì, riporta Axios citando alcune fonti.

I siti di informazione Ynet e The Times of Israel segnalano che sono state osservate intercettazioni da parte dell'Iron Dome di missili provenienti dal Libano sull'Alta Galilea a seguito degli allarmi attivati in numerosi insediamenti della zona.

L'esercito israeliano ha inoltre affermato di aver ucciso in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria civino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.