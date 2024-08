Kamala Harris conferma: "Walz sarà il mio vice". Trump: "Un radicale di sinistra"

«Sono lieta di condividere la mia decisione: il governatore del Minnesota Tim Walz si unirà alla nostra campagna come mio compagno di corsa. Tim è un leader collaudato che ha un incredibile curriculum di risultati per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessa leadership basata sui principi alla nostra campagna e all’ufficio del vicepresidente": così Kamala Harris ha ufficializzato la sua scelta in una email ai sostenitori.

L'affondo di Trump

Un "radicale di sinistra": così fonti della campagna di Donald Trump, citate dalla Cnn, definiscono Tim Walz, scelto secondo i media Usa come vice di Kamala Harris. Secondo una fonte dell’entourage del tycoon, Harris «si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei». Il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto sui social media che «Il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d’accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare». «Proprio come Kamala Harris, Tim Walz è un pericoloso estremista di sinistra, e il sogno di Harris e Walz» di trasformare gli Stati Uniti a immagine della California rappresenta «l'incubo di ogni americano», ha detto in una nota Karoline Leavitt, portavoce della campagna di Trump.