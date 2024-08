Germania: crolla hotel a Kroev, 1 morto e 8 persone ancora sotto macerie. Tra loro un bambino

Una persona è morta e 8, tra cui un bambino che sarebbe in buone condizioni, sono ancora sepolte sotto le macerie in seguito al crollo di una parte di un hotel a Kroev, sulla riva della Mosella, in una zona vinicola della Renania-Palatinato. Come informa la stampa tedesca, le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e non è ancora noto il motivo del crollo.

Kroev si trova a un centinaio di chilometri da Francoforte, non lontano dal confine con il Lussemburgo. L’incidente è avvenuto ieri in tarda serata; quando un piano dell’edificio è crollato, nell’hotel si trovavano 14 persone, e 5 si sono salvati. Le squadre di vigili del fuoco inviate sul posto sono riuscite a comunicare con alcune delle persone intrappolate sotto le macerie, alcune sono gravemente ferite e i soccorsi non hanno ancora recuperato il corpo della vittima. Le operazioni di salvataggio, riferisce la polizia, sono rese molto difficili dall’instabilità della parte di edificio che non è crollata e la probabilità di ulteriori crolli. Sono state evacuate anche una trentina di persone che si trovavano negli edifici vicini a causa del rischio di danni che un crollo completo potrebbe causare all’ambiente circostante.

La regione della Mosella è una popolare destinazione turistica estiva, con i suoi pittoreschi vigneti e castelli.