Muore incastrata nel rullo dei bagagli all'aeroporto

Una donna è stata trovata morta, incastrata in un macchinario del deposito bagagli dell’aeroporto internazionale O'Hare di Chicago. Lo riporta la Cnn citando fonti dei vigili del fuoco. Larry Langford, portavoce del Chicago Fire Department, ha detto che i pompieri sono stati chiamati all’aeroporto intorno alle 7:45 del mattino per una segnalazione di una persona incastrata in un macchinario usato per spostare i bagagli. La polizia ha dichiarato che la vittima aveva 57 anni, ma non ha reso noto le sue generalità.