Medio Oriente, Kamala Harris tuona contro Israele: "Sono stati uccisi troppi civili palestinesi"

"Israele ha il diritto di difendersi contro Hamas ma ancora una volta troppi civili palestinesi sono stati uccisi". Lo ha detto la vice presidente e candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, parlando con i giornalisti a Phoenix, in Arizona, dopo l'attacco israeliano contro una scuola a Gaza.

"Bisogna assolutamente arrivare ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi", ha sottolineato.

Ben Gvir contro i colloqui, "E' un grave errore di Netanyahu"

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Be Gvir ha condannato i continui colloqui per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi con Hamas a Gaza, affermando che ciò equivarrebbe ad arrendersi al gruppo terroristico. In un'intervista a Radio 103 FM, Ben Gvir chiede anche di interrompere gli aiuti alla Striscia.

"Stiamo annientando Hamas", afferma, "quindi, ora dovremmo andare a una conferenza e arrenderci?" chiede. "Questo è un grave errore da parte del primo ministro. È un errore stare dalla parte di Hamas, che ha violentato, ucciso e bruciato bambini, e noi ci arrendiamo a loro?".