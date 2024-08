Guerra in Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno due morti. Zelensky: "Hanno usato un missile nordcoreano"

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tutti i droni lanciati dalle forze russe su Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta Rbc-Ucraina. "Circa una dozzina di droni" puntavano su Kiev, si legge nel messaggio. "Tutti i droni d'attacco nemici sono stati abbattuti nello spazio aereo della capitale dell'Ucraina con le forze ed i mezzi di difesa aerea", prosegue la nota. In città, ha aggiunto l'amministrazione, non sono stati registrati danni, feriti o vittime.

Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in seguito ad un attacco russo questa mattina contro la città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin. Nell'attacco è stata presa di mira una infrastruttura, ha aggiunto Filashkin senza fornire ulteriori dettagli. Kramatorsk era stata bombardata dalle forze russe anche ieri mattina.

Raid aerei, elicotteri e carri armati contro l'offensiva ucraina a Kursk

Un caccia russo Su-25 ha colpito la notte scorsa le posizioni ucraine nella zona di confine della regione di Kursk: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass.

"L'equipaggio del caccia Su-25 ha lanciato un attacco con missili aria-aria non guidati contro una concentrazione di uomini, veicoli blindati ed equipaggiamenti militari delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk", si legge in un comunicato. Il caccia russo è stato attaccato dalla contraerea ucraina "ma l'equipaggio ha eseguito una manovra anti-missile, ha rilasciato razzi esca ed è tornato indietro - prosegue la nota -. Secondo i rapporti dell'intelligence, tutti gli obiettivi indicati sono stati distrutti".

Ieri, in risposta all'offensiva lanciata da Kiev dentro al territorio russo, le forze armate russe hanno colpito quelle ucraine nel tratto di confine della regione di Kursk, usando anche una bomba termobarica.

L'esercito russo ha attaccato le truppe ucraine nella regione russa di Kursk con elicotteri Ka-52 e carri armati T-72: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass.

"Gli equipaggi dell'aviazione dell'esercito su elicotteri Ka-52 hanno eseguito attacchi aerei contro una concentrazione di personale, equipaggiamenti militari e mezzi militari delle Forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk - si legge in un comunicato -. Secondo i rapporti dell'intelligence, tutti gli obiettivi sono stati distrutti con successo".

Gli elicotteri, ha aggiunto il ministero, hanno utilizzato nell'attacco missili non guidati S-8. L'offensiva di terra è stata realizzata con carri armati T-72B3M. Nell'attacco, conclude il ministero, sono stati "distrutti gruppi mobili di blindati delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk".

La difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 35 droni e quattro missili ucraini in cinque regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il ministero ha affermato che 14 droni e quattro missili tattici Tochka-U sono stati distrutti nella regione di Kursk, 16 droni sono stati abbattuti nella regione di Voronezh, 3 droni sono stati intercettati nella regione di Belgorod e uno ciascuno nelle regioni di Bryansk e Oryol.

"Migliaia di truppe ucraine nell'offensiva di Kursk"

"Migliaia" di truppe ucraine stanno partecipando all'incursione nella regione russa di Kursk, con l'obiettivo di "indebolire" le forze russe e "destabilizzare" il Paese: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina che ha voluto mantenere l'anonimato.

"Siamo all'offensiva. L'obiettivo è quello di indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia, che non è in grado di proteggere il proprio confine", ha dichiarato il funzionario sottolineando che l'incursione in Russia "ha alzato notevolmente il nostro morale".

Il funzionario ha osservato che l'incursione delle forze ucraine nella regione di russa di Kursk non ha indebolito l'offensiva di Mosca nell'Ucraina orientale, anche se l'intensità degli attacchi è leggermente diminuita. "La situazione è sostanzialmente immutata. La loro pressione nell'est continua, non ritirano le truppe dalla zona", ma "l'intensità degli attacchi russi è un po' diminuita", ha detto.

La stessa fonte ha sottolineato che l'Ucraina sta "rispettando rigorosamente il diritto umanitario internazionale" durante la sua incursione in territorio russo iniziata questa settimana. "È molto importante che l'Ucraina non violi alcuna convenzione, rispettiamo rigorosamente il diritto umanitario: non giustiziamo i prigionieri, non violentiamo le donne, non saccheggiamo", ha affermato il funzionario.

"Butcha, Irpine, tutto questo non sta accadendo e non accadrà", ha aggiunto, riferendosi alle violenze che le truppe russe avrebbero commesso in queste città ucraine all'inizio del 2022.

Mosca: missile di Kiev abbattuto su un condominio a Kursk, 13 feriti

Almeno 13 persone sono rimaste ferite la notte scorsa, di cui due in modo grave, in seguito alla caduta dei detriti di un missile ucraino abbattuto dalle forze russe su un condominio nella regione di Kursk: lo ha reso noto il governatore ad interim della regione, Alexei Smirnov, come riporta Interfax.

"Al momento ci sono 13 persone ferite, due delle quali sono in gravi condizioni", ha scritto oggi Smirnov sul Telegram. Da parte sua, il sindaco di Kursk, Igor Kutsak, ha affermato su Telegram che tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale. Nel condominio colpito è scoppiato un incendio ed i residenti sono stati evacuati in un centro di accoglienza temporaneo.