Grecia, incendi vicino ad Atene: evacuate migliaia di persone

La protezione civile greca ha ordinato l’evacuazione di diverse località alla periferia nordorientale di Atene, minacciate da un violento incendio scoppiato domenica e ancora in espansione. L’incendio che minaccia la storica città greca di Maratona, 40 km a nord di Atene, ha continuato a diffondersi nella notte, hanno riferito i vigili del fuoco, che hanno ordinato nuove evacuazioni nella regione. Almeno cinque città sono state evacuate nelle prime ore del mattino, secondo la protezione civile greca, che ha comunicato con i residenti via SMS. Migliaia di persone erano state evacuate ieri da almeno otto città circostanti Maratona e diverse case sono state distrutte. Due ospedali della città di Penteli, uno pediatrico e l’altro militare, hanno dovuto essere evacuati e i pazienti trasferiti in altre strutture. Sul posto sono stati inviati circa 510 vigili del fuoco e 152 veicoli e 29 aerei hanno sorvolato la zona all’alba di lunedì, ha aggiunto. Il fumo proveniente da questi incendi ha coperto parte di Atene, in un contesto di allerta per condizioni meteorologiche estreme per il resto della settimana.