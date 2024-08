Terrore a Londra, accoltellate una donna e una bambina

La polizia britannica non ha raccolto «al momento alcuna indicazione» di un movente di terrorismo dietro il doppio accoltellamento, di una donna e di una bambina, presso Leicester Square, nel cuore di Londra. Lo riferisce Scotland Yard confermando che l’uomo arrestato sarebbe un aggressore isolato e precisando che la bimba è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita e la donna ha riportato ferite minori. I media intanto raccontano di un commesso eroe, un 29enne di nome Abdullah, intervenuto alle prime grida delle vittime per affrontare l’aggressore e allontanare da lui il coltello con un calcio.