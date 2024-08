Incendi in Grecia: le fiamme lambiscono Atene, panico ed evacuazioni

E' tuttora fuori controllo l'enorme incendio boschivo scoppiato ieri nell'Attica nord Orientale e che, anche per colpa del forte vento, nelle ultime ha ridotto in cenere un' area vastissima, di 100mila ettari, lambendo la periferia nord ovest di Atene, dove il forte fumo da ore sta provocando fortissima apprensione.

L' aria è acre ormai anche nella periferia sud della città, il lato opposto rispetto a dove sono scoppiati gli incendi.

Sul terreno da oltre 24 ore sono al lavoro 702 pompieri, 199 mezzi 17 aerei e 18 elicotteri, ma il fuoco non è stato ancora circoscritto e anzi avanza lungo un fronte di oltre 30 chilometri, con fiamme alte più di 25 metri. Per mettere in salvo la popolazione le autorità sono state costrette a ordinare evacuazioni di massa in 11 tra città e villaggi della regione: isolate Dau Pentelis, Palia e Nea Pentelis, Marathon e Grammatiko, Dionysos e Patima Vrilissios, mentre la situazione è leggermente migliorata ad Afidnes e Kaletzi. Anche due ospedali sono stati sgombrati in mattinata e sinora sono circa settemila gli sfollati: alcuni di loro hanno trovato riparo in uno degli stadi della capitale, altre strutture sportive sono stai allertate. Due mezzi dei vigili del fuoco sono stati travolti dalle fiamme: un pompiere è rimasto gravemente ustionato, un altro in forma più leggera e sono una trentina i ricoverati per problemi respiratori.