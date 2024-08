Guerra in Ucraina, l'Onu chiede a Mosca l'accesso alle regioni russe colpite da Kiev

L'Alto commissariato per i Diritti umani dell'Onu ha chiesto di poter accedere alle aree del territorio russo colpite o invase dalle forze ucraine, compresa la regione di Kursk, dove avanzano le truppe di Kiev da alcuni giorni.

"L'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha inviato una richiesta alle autorità russe per facilitare l'accesso dell'Ufficio alle aree della Federazione Russa colpite dalle ostilità, comprese le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk, come parte del nostro mandato di monitoraggio e valutazione dei diritti umani", ha detto la portavoce, Liz Throssell.

Il ministro della Difesa dell'Ucraina, Rustem Umerov, e il collega Usa, Lloyd Austin, si sono sentiti per telefono per discutere delle priorità della difesa ucraina per far fronte all'invasione russa. Lo scrivono i due ministri sui rispettivi account X, ripresi anche dai media ucraini.

"Oggi ho parlato con la mia controparte ucraina, Rustem Umerov, a proposito delle priorità dell'assistenza alla sicurezza e delle operazioni sul campo di battaglia in Ucraina. Gli Stati Uniti restano fedeli all'impegno di aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", scrive il capo del Pentagono sul suo account X.