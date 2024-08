Le degenerazioni dell'intelligenza artificiale e il bacio fake tra Donald Trump e Kamala Harris

Le elezioni presidenziali Usa sono al centro del dibattito dell'informazione mondiale e su di esse si sta poggiando l'attenzione anche dei più aggiornati sistemi di intelligenza artificiale.

Come riporta Repubblica, Elon Musk, uno dei più accaniti sostenitori di Donald Trump, ha appena aggiornato la sua IA, Grok, capace per la prima volta di generare immagini a partire da un testo.

I primi risultati mostrano quanto sia forte la possibilità di creare disinformazione e manipolazione. Basta un semplice feedback al sistema dell'IA scrivendo un testo per far scaturire, come in questo caso, una foto in grado di disorientare l'elettorato americano.

"È diventata virale, per esempio, l’immagine fake - scrive ancora Repubblica - creata con Grok in cui un uomo che somiglia a Donald Trump e una donna che sembra Kamala Harris si baciano appassionati, è una delle tante immagini fake - e inappropriate - condivise nelle ultime ore dagli utenti del social X, un tempo noto come Twitter, anche questo di proprietà di Musk".