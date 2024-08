L'inferno di Gaza: mamma e gemellini appena nati uccisi da una bomba mentre il papà era andato a registrarli

Asser e Ayssel sono venuti al mondo nella guerra e sono stati uccisi dalla guerra. Due gemellini, uniti nella vita e nella morte arrivata dopo solo 72 ore dalla nascita. Un’esistenza durata un respiro, strappata via da un gorgo di violenza che sembra non conoscere fine a Gaza. Tanto che il padre non ha fatto in tempo nemmeno a ritirare i loro certificati di nascita, prima di ricevere la telefonata in cui ha scoperto che un raid israeliano gli aveva distrutto la casa e la vita, portandosi via i bambini, la moglie e la suocera. La tragedia è avvenuta a Deir al Balah, nel centro della Striscia. La madre, Joumana Arafa, era una farmacista e aveva partorito nel fine settimana, annunciando su Facebook la nascita di due gemelli, un maschio di nome Asser e una femmina, Ayssel.

Martedì il padre, Mohammed Abu al-Qumssan, era andato a registrare i due piccoli in un ufficio governativo locale. Ma mentre si trovava lì, i suoi vicini lo hanno chiamato per riferirgli che la loro casa era stata bombardata e che la sua famiglia era morta. «Mi hanno detto che è stata una granata a colpire la casa», ha detto. «Non ho nemmeno avuto il tempo di festeggiarli». La disperazione dell’uomo all’Ospedale dei Martiri di al-Aqsa, ripresa nei filmati rimbalzati sui social media, ha fatto il giro della rete commuovendo tutto il mondo e suscitando indignazione, tanto da portare un giornalista a interpellare il portavoce del Dipartimento di Stato americano sulla vicenda. Ora Mohammed è come un fantasma, davanti alla tenda blu dove ha trovato rifugio ad al-Mawasi, sulla costa. «Avevo ancora i documenti in mano, volevo mostrarli a mia moglie.