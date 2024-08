Medio Oriente, al via i negoziati a Doha per il cessate il fuoco. Manifestanti israeliani chiedono priorità al rilascio degli ostaggi. Hamas: "A Gaza 40mila morti"

I colloqui per un accodo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi sono appena iniziati a Doha. Lo riferisce una fonte vicina ai negoziati.

In attesa di notizie dal previsto vertice di Doha, manifestanti israeliani che chiedono priorità al rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas sono scesi in piazza in mattinata a Gerusalemme e a Tel Aviv, si legge sui media israeliani. Donne e familiari degli ostaggi hanno marciato lungo King George Street a Gerusalemme, gridando che «il sangue degli ostaggi uccisi è nelle mani del governo». «Rapiti da vivi, abbandonati alla loro morte», si legge invece su uno striscione esposto da manifestanti davanti alla sede del Likud a Tel Aviv, che chiede anche: «Accordo subito». Lo si legge su Times of Israel.

L'appello di Papa Francesco

"Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza e chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata". Lo ha detto papa Francesco in un appello all'Angelus. "Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi - ha aggiunto -, e a percorrere le vie del negoziato affinché questa tragedia finisca presto". "Non dimentichiamo: la guerra è un sconfitta", ha concluso il Pontefice.