“Ingresso illegale della Rai nel Kursk”, convocata ambasciatrice italiana a Mosca: “Redazioni giornalistiche autonome”

La Russia ha convocato l'ambasciatrice d’Italia a Mosca, Cecilia Piccioni, per protestare per l’ingresso «illegale» dei giornalisti italiani della Rai nella regione di Kursk per coprire l’attacco delle forze ucraine. Lo riferisce la Tass.

La risposta della Rai

"La Rai e in particolare le redazioni giornalistiche programmano in maniera totalmente autonoma e

indipendente la loro attività. Lo ha detto - secondo quanto si apprende dalla Farnesina - l’ambasciatrice italiana in Russia, Cecilia Piccioni, convocata dalle autorità di Mosca sul caso dei giornalisti italiani della Rai entrati nella regione di Kursk. La rete diplomatica ha il compito di seguire e tutelare i cittadini italiani in ogni situazione, ha poi aggiunto l'ambasciatrice".