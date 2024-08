Mosca accusa: "Nato e Occidente dietro l'avanzata di Kiev. Missili Usa usati per distruggere ponte nel Kursk"

Mosca asserisce che per distruggere il ponte sul fiume Seim, nella regione russa di Kursk invasa dalle truppe ucraine, gli ucraini abbiano utilizzato sistemi missilistici di fabbricazione Usa. Lo ha dichiarato sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. «Per la prima volta, la regione di Kursk è stata colpita da sistemi missilistici di fabbricazione occidentale, probabilmente Himars americani. L’effetto è stato la distruzione completa del ponte e i volontari che stavano assistendo l’evacuazione della popolazione civile sono stati uccisi», scrive Zakharova, ripresa dal Guardian. Kiev avanza nel Kursk russo mentre Mosca accusa la Nato di aver avuto un coinvolgimento diretto nella pianificazione dell’attacco e sembra mantenere come priorità militare la regione di Donetsk. L’offensiva ucraina ha guadagnato ulteriormente terreno, con una penetrazione in territorio russo che gli 007 di Sua maestà britannica stimano in circa 40 chilometri. Gli insediamenti sotto controllo sono oltre 80, compresa la cittadina di Sudzha, una ventina di chilometri dal confine, e Kiev ha quindi deciso di stabilire un ufficio di comando affidato al generale Eduard Moskalyov «per mantenere l’ordine e assicurare i bisogni della popolazione». Al contempo, è stata ventilata la disponibilità a uno scambio di prigionieri, oltre 100 i soldati russi che sarebbero stati catturati, e alla creazione di un corridoio umanitario per i civili rimasti intrappolati nei combattimenti.

L’offensiva, «è mirata a convincere Mosca a impegnarsi in colloqui «giusti», ha affermato il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. «Dobbiamo infliggere significative sconfitte tattiche alla Russia. Nella regione di Kursk, vediamo chiaramente come lo strumento militare venga oggettivamente utilizzato per convincere la Federazione Russa a entrare in un giusto processo di negoziazione». E nel frattempo il governatore di Belgorod, la regione confinante di Kursk, ha disposto l’evacuazione di cinque località dal 19 agosto. A Mosca intanto, dove il presidente Vladimir Putin ha riunito il Consiglio di sicurezza per discutere «nuove soluzioni tecniche» da applicare nel conflitto, il principale consigliere dello zar del Cremlino, Nikolai Patrushev, ha puntato l’indice contro l’Alleanza atlantica. «E' stato l’Occidente a portare al potere la giunta criminale in Ucraina. I Paesi Nato hanno inviato armi e istruttori militari in Ucraina, continuano a fornire informazioni d’intelligence e controllano le azioni dei gruppi neonazisti. E l’operazione nella regione di Kursk è stata pianificata con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali», ha tuonato Patrushev. Nelle stesse ore, la Bbc rivelava che i carri armati forniti da Londra sono stati utilizzati nell’incursione di Kiev: si tratta di 14 tank Challenger 2. Sul terreno, i servizi segreti britannici sottolineano tuttavia che dopo un iniziale smarrimento dovuto all’effetto sorpresa dell’attacco ucraino, le forze russe si sono rafforzate nell’area, dove operano da giorni anche i battaglioni ceceni di Ramzan Kadyrov.