Thailandia, il re nomina l'ereditiera Paetongtarn Shinawatra primo ministro

Il re thailandese ha formalmente nominato l’ereditiera Paetongtarn Shinawatra, nota imprenditrice e figlia del magnate delle telecomunicazioni Thaksin Shinawatra, nuova premier del Paese. Paetongtarn, 37 anni, è la più giovane premier thailandese di sempre ed assume l’incarico dopo il via libera di venerdì del Parlamento, in un momento di grande fibrillazione politica sulla scia del licenziamento del precedente premier e dello scioglimento del principale partito di opposizione, imposto dal tribunale.

La nuova premier, esponente del partito di centrodestra Pheu Thai, è anche membro di una conosciutissima «dinastia» politica. E’ infatti la terza Shinawatra a guidare un governo thailandese, incarico cui ambiva già da qualche tempo nonostante i 'trascorsì dei potenti predecessori di famiglia. Il padre, Thaksin Shinawatra,tuttora considerato uno dei politici più influenti del paese, fu primo ministro dal 2001 al 2006 e anche la zia, Yingluck Shinawatra, ha ricoperto lo stesso incarico nel 2014. Entrambi, tuttavia, sono stati cacciati dal potere con colpi di stato militari.

Paetongtarn ha ricevuto l’ordine ufficiale a firma del re, Maha Vajiralongkorn, per formare un governo durante una cerimonia pubblica, domenica mattina.