Trump: convention dem truccata, Harris nomina illegittima. ll sondaggio: Harris-Trump 49% a 45%

«Una convention truccata», conseguenza di un «colpo di stato contro Joe Biden": è l’ultimo attacco di Donald Trump alla sua rivale Kamala Harris alla vigilia della kermesse che incoronerà la nominee democratica. Nel suo comizio di ieri sera in Pennsylvania, il tycoon ha contestato nuovamente la legittimità di Harris per essere entrata in gara senza un voto della base, dopo che Biden aveva stravinto le primarie. Un argomento che potrebbe utilizzare per contestare l’esito delle elezioni, se dovesse perdere.

Intanto, arriva un nuovo sondaggio a favore di Kamala Harris: secondo una rilevazione Washington Post-Abc News-Ipsos. Sul voto nazionale, la candidata presidenziale dem guida 49% a 45% in un duello solo contro Donald Trump, mentre includendo candidati terzi è al 47% contro il 44% del tycoon, con Robert F. Kennedy Jr. al 5%. All’inizio di luglio, Trump era al 43%, Biden al 42% e Kennedy al 9%. Dato il margine di errore in questo sondaggio, che verifica solo il sostegno nazionale, il vantaggio di Harris tra gli elettori registrati non è considerato statisticamente significativo.