Israele, la 18enne Ziv Abud celebra la festa dell'amore senza il fidanzato ostaggio di Hamas da 318 giorni

Una tavola apparecchiata per due, la bottiglia di vino, gli spaghetti, i petali di rosa sparsi sulla tovaglia bianca, le candele e sullo sfondo il tramonto sul lungomare di Tel Aviv. Ma sulla sedia c'era solo lei, Ziv Abud, la giovane che da 318 giorni aspetta il suo compagno, Eliya Cohen. L’ultima volta che lo ha visto erano al Festival musicale Supernova, teatro del massacro del 7 ottobre.

Poi i terroristi di Hamas lo hanno portato via e da allora di lui non si sono avute più notizie. Ieri, mentre le coppie in Israele celebravano Tu Be-av, la festa ebraica dell’amore, Ziv Abud ha voluto richiamare l'attenzione sul dramma degli ostaggi, organizzando una cena romantica per due. Lei si è seduta da sola di fronte a una foto di Eliya e un piccolo cartello con la scritta 'Il mio fidanzato è ancora prigioniero a Gaza». Per l’occasione, la giovane ha indossato un abito rosso, come si vede dal video straziante postato sui social, accompagnato dalle note della canzone 'Until I found yoù, di Stephen Sanchez. Nel video ripreso da Channel 12, si vede Ziv parlare con i passanti che si erano fermati ad ascoltare la sua storia: c'era chi l’abbracciava, chi piangeva insieme a lei. Ziv ed Eliya sono stati insieme sette anni prima del 7 ottobre e, sebbene non fossero ancora fidanzati ufficialmente, la giovane ha poi scoperto in seguito che lui le aveva comprato l'anello e le avrebbe chiesto di sposarlo. «Me lo ha detto sua madre. Lui lo aveva detto a tutti tranne che a me», ha raccontato a Channel 12.