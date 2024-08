Medio Oriente, Blinken: "Netanyahu ha confermato il sostegno alla nostra proposta di tregua". Hamas: "No ad accordi senza totale cessate il fuoco"

Raggiungere un accordo su Gaza «è estremamente urgente», è necessario per «mettere fine alla situazione degli ostaggi e evitare una escalation» nell’area. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine della sua giornata di incontri in Israele. Blinken ha aggiunto che il primo ministro israeliano, Benjamyn Netanyahu ha confermato il sostegno alla proposta di tregua degli Stati Uniti. Quanto alla ricerca di un accordo, «non ci arrenderemo mai come Usa», ha aggiunto.

Il Segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti e Israele stanno lavorando a un piano per vaccinare gli abitanti di Gaza contro la poliomielite dopo che il territorio assediato ha segnalato il suo primo caso della malattia dopo 25 anni.

«Stiamo lavorando con il governo israeliano su questo, e credo che saremo in grado di andare avanti con un piano per realizzarlo nelle prossime settimane» ha detto Blinken ai giornalisti a Tel Aviv. «E' urgente. E’ vitale» ha detto Blinken. Le Nazioni Unite hanno detto di avere già piani dettagliati per vaccinare i bambini in tutta la Striscia di Gaza e potrebbero iniziare questo mese. Tuttavia, ciò richiederebbe una pausa nei combattimenti e il Segretario generale Antonio Guterres ha chiesto due pause di sette giorni nella guerra di Gaza per vaccinare gli oltre 640.000 bambini del territorio. Blinken, che non ha detto come si sarebbe svolta la vaccinazione, ha dichiarato di aver avuto una discussione «dettagliata» sulla situazione umanitaria a Gaza con il ministro della difesa Yoav Gallant.