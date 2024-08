A due anni uccide con la pistola la sorella di quattro, ergastolo alla madre: aveva lasciato l’arma sul divano

Una madre, il cui figlio di due anni ha sparato mortalmente in casa alla sorella di quattro anni con una pistola lasciata incustodita, è stata condannata all’ergastolo. Mariann Belair, 24 anni, non potrà beneficiare della libertà vigilata finché non avrà scontato 25 anni di pena, inflitta oggi dal tribunale distrettuale della contea di Shawnee, in Kansas.

Belair ha testimoniato al suo processo di aver rimosso una pistola calibro 9 carica da una borsa per pannolini e di averla messa sul divano accanto a lei a ottobre mentre era a casa con la figlia di quattro anni, Lawrencia Perez-Belair, il figlio di due anni e la figlia di un anno. La donna ha raccontato che aveva programmato di andare a prendere del cibo con la sua famiglia e si stava assicurando di avere tutto ciò di cui aveva bisogno nella sua borsa. Lawrencia l’avrebbe poi distratta chiedendole di scattare una foto con il cellulare di loro due insieme. Ma nel frattempo, come ha rivelato ai giurati la vice procuratore distrettuale Lauren Amrein, la pistola è rimasta sul divano per almeno 12 minuti prima che il figlio di Belair, che stava per compiere tre anni, la prendesse e sparasse alla sorella. «Nessuna persona ragionevole avrebbe lasciato la pistola lì così a lungo in presenza di bambini piccoli», ha sottolineato l’accusa.