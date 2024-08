La folla a Douchy per Alain Delon, ma è giallo sulle esequie

E così sarà, almeno in un primo momento. L'inumazione dell'attore francese scomparso domenica dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma si sta valutando anche l'ipotesi di una cerimonia funebre estesa al pubblico , magari in una fase successiva, per permettere ai fan di porgere l'ultimo saluto al titano del cinema francese. Un omaggio che gli è stato già tributato in tutto il mondo. Sono rimasti invece in silenzio i suoi familiari, a partire dai tre figli, a cui spetterà la decisione finale sui modi e i tempi delle esequie.

In attesa che si sciolga il nodo dei funerali, i francesi per il secondo giorno consecutivo hanno proseguito nel pellegrinaggio a Douchy per deporre fiori davanti alla tenuta. Un'oasi di pace, dove il Gattopardo ha vissuto per 50 anni con le sue compagne, prima Mireille Darc e poi Rosalie van Breemen.

Nella villa ha abitato per tantissimo tempo anche la controversa Hiromi Rollin, al fianco della star come badante e che si è attribuita anche il ruolo di partner. Mai accettata dai figli dell'attore, perché sospettata di circonvenzione di incapace, e cacciata da Douchy nell'estate del 2023. E che adesso, dalle colonne del Figaro, ha denunciato: "Non mi hanno nemmeno permesso di dirgli arrivederci".

Che l'aura di Delon andasse ben oltre i confini nazionali è dimostrato dall'ampio spazio che i media di tutto il mondo hanno dedicato alla sua scomparsa. Dagli Stati Uniti all'Italia, dove è stato protagonista soprattutto agli inizi della sua carriera, fino al Giappone. "Era idolatrato per il suo fascino e la gestualità" davanti alla macchina da presa, ha sottolineato l'emittente pubblica Nhk.