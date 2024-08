Perso un pezzo del cranio durante intervento per un'emorragia cerebrale, 62enne fa causa all'ospedale

Fernando Cluster, 62 anni, ha denunciato l'Emory University Hospital di Atlanta per aver perso una parte del suo cranio, rimossa durante un intervento chirurgico d'urgenza a seguito di un'emorragia cerebrale.

Quando Cluster è tornato in ospedale due mesi dopo per completare l'operazione, ha scoperto che il frammento osseo non era stato conservato come previsto. A causa di questa negligenza, ha dovuto subire un ritardo nell'intervento e un costoso impianto sintetico, che successivamente ha causato un'infezione, richiedendo un'ulteriore operazione.

L'ospedale ha anche addebitato a Cluster e alla sua assicurazione le spese per l'errore, portando i costi totali a oltre 146.000 dollari.

L'uomo chiede ora un risarcimento, temendo ulteriori complicazioni mediche.