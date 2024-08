Coppa America, Luna Rossa si ritira nella prima regata con New Zealand

Partenza falsa per Luna Rossa nelle regate preliminari della Coppa America, cominciate oggi sulle acque di Barcellona. L’imbarcazione italiana, che sfidava i campioni in carica dell’Emirates Team New Zealand, ha commesso un piccolo errore sul primo dei sei lati della regata mentre era leggermente indietro ai Kiwi, dopo una partenza praticamente alla pari. Gli italiani, dopo una virata, sono finiti con la prua sotto acqua e hanno perso il controllo della barca, che veleggiava bene, scendendo dai foil e restando di fatto fermi sul mare. A ruota Luna Russa non è risuscita a rialzarsi per circa 20 secondi a causa di un problema elettrico.

Visto l’ampio distacco accumulato da New Zealand e in ottica della prossima regata, in scena questo pomeriggio, Jimmy Spithill e Francesco Bruni hanno optato per il ritiro. Si trattava della seconda regata odierna: nella prima Alinghi ha sconfitto facilmente i francesi di Orient Express. A breve la terza regata, fra NYYC American Magic e Ineos Britannia; infine la sfida Luna Rossa-Orient Express.