Catturati attentatore e complici dell'attacco alla Sinagoga in Francia

Sono tre le persone arrestate per l’attacco di ieri ad una sinagoga nel sud della Francia, dove un individuo che portava una bandiera palestinese e indossava una kefia ha dato fuoco a due automobili parcheggiate davanti al luogo di culto. Una di queste, contenente una bombola di gas, è esplosa, ferendo leggermente un agente della polizia municipale che era stato chiamato dai residenti.

In un’immagine di videosorveglianza autenticata dall’AFP, si vede un uomo con il volto scoperto e una bandiera palestinese intorno alla vita, da cui sporge quello che sembra essere il calcio di una pistola. Indossa una kefiah rossa e tiene in ciascuna mano una bottiglia di plastica piena di un liquido giallastro. Secondo fonti vicine alle indagini si sarebbe poi allontanato dalla scena correndo. In serata, il dimissionario ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha annunciato che il principale sospettato era stato arrestato dal Raid, un’unità d’élite della polizia francese, dopo uno scontro a fuoco con gli agenti. L'antiterrorismo francese (Pnat) ha poi riferito che due persone del suo entourage sono state poste in custodia di polizia.