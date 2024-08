Guerra in Ucraina, massiccio attacco russo in diverse regioni: almeno due morti

Almeno due persone sono morte nelle ultime ore in Ucraina in seguito a un massiccio attacco russo: lo riportano funzionari locali, che parlano di raid aerei in diverse regioni del Paese. Intanto, sono state almeno sette le esplosioni udite questa mattina nei cieli di Kiev, hanno indicato i giornalisti dell’agenzia di stampa Afp. I governatori delle regioni meridionali di Odessa e Zaporizhzhia, così come quello della regione di Kharkiv (nord-est), hanno riferito di esplosioni su Telegram ed hanno invitato i residenti a mettersi al riparo. «Un condominio è stato danneggiato in un attacco nemico a Lutsk», nella regione nordoccidentale di Volyn, ha detto il sindaco della città, Igor Polishchuk, aggiungendo che una persona è morta.

Un’altra vittima è stata segnalata nel distretto di Zaporizhzhia. In precedenza, cinque persone erano rimaste ferite in seguito a un attacco ad un impianto industriale nella regione centrale di Poltava, aveva detto il governatore, Filip Pronin. Da parte sua, l’operatore energetico ucraino DTEK ha annunciato alcune interruzioni di corrente.