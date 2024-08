Prorogata la detenzione di Durov in Francia: preoccupazione in Russia. La sicurezza di Telegram è a rischio?

Le autorità giudiziarie francesi hanno deciso di estendere la detenzione di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, dopo il suo arresto avvenuto sabato scorso all’aeroporto di Bourget, nei pressi di Parigi. Il fermo è legato a gravi accuse riguardanti la gestione della nota app di messaggistica, sospettata di aver facilitato attività illegali a livello globale. Fonti vicine alle indagini riferiscono che il giudice istruttore parigino ha ordinato la proroga della custodia cautelare, che potrebbe durare fino a 96 ore. Al termine di questo periodo, Durov, che possiede sia la cittadinanza russa che francese, potrebbe essere rilasciato o presentato davanti al magistrato, aprendo la strada a un potenziale rinvio a giudizio.

Reazioni in Russia e crescente incertezza sulla sicurezza dei dati

La notizia dell'arresto di Pavel Durov ha generato una forte ondata di preoccupazione, in particolare in Russia, dove Telegram è utilizzato come strumento cruciale di comunicazione, sia per il pubblico generale che per gruppi di dissidenti politici. L'arresto ha alimentato timori che Durov possa essere costretto a rivelare le "chiavi" crittografiche della piattaforma alle autorità francesi, compromettendo così la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati. In un contesto in cui Telegram è uno dei pochi mezzi di comunicazione non censurati dal governo russo, un tale sviluppo rappresenterebbe un colpo devastante alla libertà di espressione nel paese.