Mariah Carey perde madre e sorella lo stesso giorno

La cantante Mariah Carey ha perso la madre, Patricia, e la sorella, Alison, lo stesso giorno, a distanza di poche ore. «Il mio cuore è spezzato dal fatto di aver perso mia madre lo scorso fine settimana», ha dichiarato la cantante vincitrice di un Grammy. «Purtroppo, in una tragica successione di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno». L’artista americana, come scrive il Guardian, ha spiegato si sentirsi «fortunata» per aver «potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l’amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile». Patricia Carey era una cantante lirica ed era precedentemente sposata con Alfred Roy Carey, padre della cantante. I genitori divorziarono quando Mariah aveva appena tre anni.