Zelensky: "Riuscito il test sul primo missile balistico ucraino". Allarme dell'Aiea per Kursk

L’Ucraina ha condotto con successo il primo test del proprio missile balistico. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferisce RBC-Ucraina. «C'è stato un test positivo del primo missile balistico ucraino. E per questo mi congratulo con il nostro complesso industriale-difensivo», ha detto Zelensky aggiungendo di non potere rivelare altri dettagli sul missile I «Ho pensato che fosse troppo presto per parlarne. Ma volevo che la società valutasse le persone che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle imprese della difesa», ha detto.

Il piano di pace da presentare a Biden, Harris e Trump

Il presidente ucraino presenterà a settembre al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai candidati alla Casa Bianca «il piano per la vittoria dell’Ucraina». Lo ha detto lo stesso Zelensky secondo i media di Kiev. «C'è un piano di vittoria dell’Ucraina. Non sono sicuro di poter rivelare tutto. Uno degli elementi, e parte di questo è già stato fatto, è l’Oblast di Kursk - ha detto Zelensky durante una conferenza stampa - il secondo è il posto strategico dell’Ucraina nell’infrastruttura di sicurezza mondiale. Il terzo elemento è un potente pacchetto per costringere la Russia a porre fine alla guerra attraverso mezzi diplomatici. E il quarto elemento è economico. Non parlerò di tutto questo in dettaglio, ma il piano è pronto», ha aggiunto. «Sarà giusto se prima presento questo piano al Presidente degli Stati Uniti. Il successo di questo piano dipende da lui, se ci daranno o meno ciò che c'è in questo piano.Credo anche che sarà giusto consegnare questo piano sia a Kamala Harris che a Donald Trump. Perchè dobbiamo ancora scoprire chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti e vogliamo implementare questo piano», ha concluso.