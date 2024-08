Chiedono 450 dollari ad invitato per il loro matrimonio, ma nessuno si presenta alle nozze

L'idea di chiedere una quota d'ingresso per partecipare a un matrimonio, come nel caso della coppia di Houston, ha chiaramente suscitato polemiche e reazioni negative, al punto che nessuno degli invitati ha accettato di partecipare.

Lo sposo, Hassan Ahmed, ha espresso il suo disappunto su TikTok, lamentandosi del fatto che nessuno degli invitati abbia accettato di pagare i 450 dollari richiesti per partecipare alla cerimonia. Ha cercato di giustificare la richiesta spiegando che l'organizzazione del matrimonio è costata circa 200mila dollari, e ha confrontato questa spesa con quella che le persone affrontano per acquistare biglietti per concerti di artisti come Beyoncé o Chris Brown, suggerendo che dovrebbe essere altrettanto accettabile pagare per un evento significativo come un matrimonio.

Tuttavia, è chiaro che la richiesta è stata percepita come inappropriata. In molte culture, il matrimonio è visto come un'occasione di condivisione e celebrazione, non come un evento a pagamento. Questo tipo di richiesta potrebbe essere interpretato come una mancanza di rispetto verso gli invitati, trasformando un'occasione di gioia in un obbligo finanziario, e di conseguenza allontanando anche le persone più care.