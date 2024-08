Israele lancia vasta operazione in Cisgiordania. Onu: Tel Aviv viola il diritto internazionale

L’esercito israeliano ha lanciato un’imponente operazione in quattro città della Cisgiordania nel corso della quale sono stati «eliminati nove terroristi armati».

Nella notte l’Idf ha lanciato attacchi coordinati contro Jenin, Nablus, Tubas e Tulkarem con bombardamenti e incursioni di convogli corazzati come, afferma il network al Quds, non se ne vedevano dalla seconda Intifada, nel 2002.

Vittime e reazioni palestinesi

La Mezzaluna Rossa palestinese conta dieci palestinesi uccisi nella notte: due a Jenin, quattro nell’attacco contro un’auto in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino alla città di Tubas. Una quindicina i feriti.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha interrotto una visita in Arabia Saudita per tornare in Cisgiordania e «seguire l’evoluzione dell’aggressione israeliana», ha riferito l’agenzia ufficiale palestinese Wafa.