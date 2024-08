Chi era Moonfish, il top gun ucraino caduto con il suo F-16: uno dei simboli della lotta di Kiev

La passione per l’aviazione sin da piccolo lo ha portato a diventare tra i piloti più esperti dell’aeronautica ucraina. La guerra lo ha trasformato nel volto della campagna di Zelensky per ottenere gli F-16, lo stesso caccia sul quale ha trovato la morte. Oleksii Mes era conosciuto con il soprannome di 'Moonfish' ed era molto più di un semplice pilota di caccia. Con l’invasione russa, il giovane militare era infatti diventato uno dei simboli della lotta di Kiev contro i russi, combattendo gli attacchi di Mosca nei cieli ucraini fino alla morte, nello schianto avvenuto il 26 agosto le cui cause restano ancora da chiarire a pieno. Nato il 20 ottobre 1993, Moonfish si è arruolato nell’aeronautica militare ucraina spinto dalla sua passione per il volo e si è rapidamente affermato come un pilota capace. Fino a salire, a giugno 2022, alla posizione di comandante di squadrone, guidando un’unità di caccia MiG-29. La sua esperienza e capacità in battaglia lo hanno portato ad essere scelto, insieme a un altro pilota, Andriy 'Juice' Pilshchykov, per essere voce della campagna per gli F-16 di Zelensky.

Giovani ed entusiasti, i due piloti parlavano bene l’inglese ed erano disposti a combattere per portare i jet statunitensi nei cieli ucraini. Nel giugno di due anni fa, Moonfish e Juice si sono recati in Usa, dove hanno incontrato i legislatori per fare pressioni per la consegna dei caccia. La loro missione di lobbying è culminata nella presentazione in Usa dello 'Ukraine Fighter Pilots Act' da parte del rappresentante americano Adam Kinzinger. Juice è morto insieme ad altri due piloti nell’agosto 2023, quando due aerei da addestramento da combattimento L-39 si sono scontrati in aria in Ucraina. Dopo quel tragico incidente, Moonfish ha voluto portare avanti il sogno di entrambi di pilotare gli F-16, e quello stesso mese ha iniziato l'addestramento in Usa per volare sul jet di fabbricazione americana.