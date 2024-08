Stoltenberg con Kiev: "Legittima l'incursione in Russia, ha diritto alla difesa anche oltre confine"

Non sembra destinato a spegnersi lo scontro in Europa e dentro la Nato sui limiti all’uso delle armi a Kiev. Oggi il segretario uscente della Nato Jens Stoltenberg fa un’equazione che lascia intendere la necessità di un sostegno totale all’Ucraina: non solo sostiene che il diritto di autodifesa di un Paese invaso dalla Russia più di 900 giorni fa "non si ferma al confine» ma approva anche l’offensiva di Kiev nella regione russa di Kursk.

«I soldati, i carri armati e le basi militari russe sono obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale», ha dichiarato il leader dell’Alleanza Atlantica in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt.

In attesa delle elezioni americane, che in caso di vittoria di Donald Trump o di Kamala Harris potrebbero segnare uno spartiacque nel sostegno Usa a Kiev, Zelensky ha inviato i suoi massimi consiglieri a Washington. Un incontro in formato Quad alla Casa Bianca, convocato dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan con Francia, Germania e Gran Bretagna per discutere insieme al braccio destro del presidente ucraino Andry Yermak come «rafforzare le forze ucraine sul campo di battaglia, anche attraverso la fornitura di artiglieria, difesa aerea e altre capacità critiche».