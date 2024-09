Elicottero precipitato in Kamchatka, 22 vittime. A bordo c'era il direttore finanziario della Federcalcio russa

Nessuno dei 22 occupanti - 3 mebri dell'equipaggio e 19 turisti - dell’elicottero Mil Mi-8 che si è schiantato ieri in Kamchatka, regione all’estremo oriente della Federazione russa, è sopravvissuto. E’ quanto risulta dai primi resoconti delle autorità di gestione dell’incidente, mentre il ministero per le situazioni di emergenza comunica che sono già stati recuperati 17 corpi. A bordo c'erano il direttore finanziario della Federcalcio russa (Rfu) Arseny Zamyatin e sua moglie Polina Zamyatina. Lo riporta Radio free Europe anche se mancano conferme ufficiali. Attualmente in Kamchatka sono ancora in corso le operazioni di ricerca, complicate dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli e dall’oscurità, che rendono difficile il lavoro dei soccorritori.

L'elicottero stava eseguendo un volo dall’eliporto vicino al vulcano Vachkazhets all’eliporto Nikolayevka, ma l’equipaggio non è riuscito a stabilire il contatto all’ora prevista. Il servizio stampa del Ministero russo per le situazioni di emergenza ha dichiarato domenica mattina che i frammenti dell’elicottero scomparso sono stati trovati a un’altitudine di 900 metri vicino al luogo in cui c'era stato l’ultimo contatto con l’equipaggio. La compagnia aerea Vityaz Aero è proprietaria dell’elicottero.