Hvaldimir, il beluga super socievole che aveva conquistato i cuori dei norvegesi, è stato trovato morto nel porto di Stavanger, nel sud-ovest della Norvegia. Il nome "Hvaldimir" è un gioco di parole tra "Hval", che significa balena in norvegese, e "Vladimir", il nome del presidente russo Putin. L'animale era diventato famoso nel 2019 quando fu avvistato per la prima volta dai pescatori a Hammerfest, nell’Artico norvegese, indossando una cinghia per GoPro con la scritta "attrezzatura di San Pietroburgo". Questo fece ipotizzare che fosse stato addestrato come "spia" dai militari russi a Murmansk.

Sebastian Strand, biologo marino della nonprofit Marine Mind, ha monitorato Hvaldimir per anni. È stato chiamato quando il beluga è stato trovato morto nel porto, affermando: «Mi si è spezzato il cuore». Strand ha assicurato che la carcassa sarà conservata per una necroscopia che determinerà le cause del decesso. «È troppo presto per speculare sulla causa della morte», ha aggiunto, sottolineando che Hvaldimir sembrava in buone condizioni di salute.