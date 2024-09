Ondata di droni ucraini sulla Russia, anche su Mosca. Colpiti impianti energetici. Zelensky: "Rispondiamo al terrore"

Non si fa attendere la risposta di Kiev all’ondata di pesanti raid sulle centrali elettriche ucraine che hanno costretto il Paese al buio a causa di black out di emergenza. Un «massiccio» attacco di 158 droni, come ammette il ministero di Mosca, ha preso di mira 15 regioni russe e una decina di velivoli senza pilota ha raggiunto la capitale colpendo un impianto elettrico e una raffineria di petrolio nella regione di Mosca. «È del tutto giustificato che gli ucraini rispondano al terrore russo con ogni mezzo necessario per fermarlo», ha rivendicato Volodymyr Zelensky che anche oggi, dopo che i russi hanno attaccato in un solo giorno per 10 volte Kharkiv, ha lanciato un nuovo appello agli alleati per chiedere più armi e meno restrizioni.

I droni ucraini non hanno causato vittime e Mosca sostiene di averli abbattuti tutti ma girano video di un incendio nella raffineria di petrolio di proprietà di Gazprom, nel sud-est di Kapotnya, colpita nella notte. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha ammesso che un drone abbattuto ha colpito «un edificio tecnico» dell’impianto e ha causato un incendio.