Biden: "Netanyahu non fa abbastanza per il cessate il fuoco con Hamas"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non sta facendo abbastanza per raggiungere un accordo con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi . Ne è convinto il presidente americano Joe Biden che a domanda diretta dei giornalisti sull'impegno del leader israeliano nei negoziati ha risposto un secco «no». Biden ha parlato poco prima di incontrare i negoziatori statunitensi che lavorano per liberare gli ostaggi nella guerra tra Israele e Hamas , dopo la morte di sei di loro, tra cui un israeliano-americano. Anche la vicepresidente Kamala Harris , candidata a succedere a Biden a novembre, partecipa all’incontro alla Casa Bianca durante il quale «discuteranno gli sforzi per raggiungere un accordo che garantirà il rilascio dei restanti ostaggi ».

Il governo laburista britannico ha annunciato la sospensione parziale delle esportazioni di armi a Israele. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri David Lammy alla Camera dei Comuni.

Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito lo sciopero odierno indetto dal sindacato Histadrut come una vergognosa dimostrazione di sostegno ad Hamas e al suo leader Yahya Sinwar. È «una vergogna. Questo è dire a Sinwar: hai ucciso sei persone; eccoci qui, a sostenerti», ha affermato il capo del governo durante la riunione settimanale del gabinetto.

Netanyahu ha anche ribadito la necessità di «restare sul corridoio di Filadelfia, è essenziale per la sicurezza israeliana». L’insistenza del primo ministro nel non ritirarsi dalla zona cuscinetto al confine tra Gaza ed Egitto è ritenuta un ostacolo chiave al raggiungimento di un accordo con Hamas per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Proprio contro questa sua posizione centinaia di migliaia di israeliani sono scesi in piazza nelle ultime 24 ore.

Gli Stati Uniti, così come l’Egitto e il Qatar, anch’essi emersi come mediatori, spingono da mesi per uno scambio di ostaggi per i prigionieri palestinesi e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.