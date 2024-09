Il quotidiano tedesco Welt: a Fitto la vicepresidenza esecutiva della Commissione europea con deleghe su Economia e Pnrr

«Per la prima volta un populista di destra, Raffaele Fitto, membro del partito Fratelli d’Italia della prima ministra Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nella Commissione europea. Fitto diventerà vicepresidente esecutivo della Commissione e sarà responsabile dell’economia e degli aiuti alla ricostruzione del Covid».

Lo scrive il quotidiano tedesco die Welt, segnalando che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrà cinque vicepresidenti esecutivi. Oltre a Fitto e all’Alto rappresentante Ue per la politica estera - carica per la quale è stata indicata l’ex premier estone Kaja Kallas - secondo la Welt, von der Leyen vorrebbe tra i vicepresidenti esecutivi il conservatore lettone Valdis Dombrovskis, a cui andrebbero le deleghe per l’allargamento e la ricostruzione dell’Ucraina.