Olena Zelensky: "47 i morti causati dall'attacco russo a Poltava su una scuola e un ospedale, Putin ci toglie la vita"

Un attacco russo contro un istituto scolastico e un ospedale nella regione di Poltava, in Ucraina, ha causato almeno 47 morti e 206 feriti. Lo ha dichiarato la First Lady ucraina, Olena Zelenska, sul social network X (ex Twitter). "Questa è una tragedia scioccante per tutta l'Ucraina. Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un ospedale. Si sa già di 47 morti e 206 feriti", ha scritto Zelenska, aggiungendo che la Russia "sta togliendo la cosa più preziosa: la vita. Non lo dimenticheremo mai. Memoria eterna".

Un attacco devastante su civili e strutture sensibili

Secondo le informazioni disponibili, l'attacco a Poltava ha colpito un'area densamente popolata, causando un alto numero di vittime civili. L'istituto scolastico e l'ospedale presi di mira rappresentano due strutture essenziali per la comunità locale, aggravando la sofferenza e l'impatto umanitario dell'attacco.

Le autorità locali stanno ancora lavorando per verificare il numero esatto delle vittime e per soccorrere i feriti. Le immagini che emergono da Poltava mostrano una devastazione estesa, con edifici distrutti, veicoli bruciati e detriti sparsi per le strade. Squadre di soccorso e volontari sono impegnati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, mentre molti residenti si trovano in stato di shock.