Attacco Russo a Poltava, i morti salgono a 51. Colpita anche Leopoli. Olena Zelensky: "Putin ci toglie la vita"

Nelle ore precedenti sotto tiro era finita Sumy. Secondo l’amministrazione militare regionale, "gli occupanti hanno lanciato un attacco aereo contro l’edificio di una delle università della città, con un cannone antiaereo, e una persona è rimasta ferita".

La First Lady ucraina, Olena Zelenska, sul social network X (ex Twitter), ha detto: "Questa è una tragedia scioccante per tutta l'Ucraina. Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un ospedale", aggiungendo che la Russia "sta togliendo la cosa più preziosa: la vita".

Un attacco devastante su civili e strutture sensibili

Secondo le informazioni disponibili, l'attacco a Poltava ha colpito un'area densamente popolata, causando un alto numero di vittime civili. L'istituto scolastico e l'ospedale presi di mira rappresentano due strutture essenziali per la comunità locale, aggravando la sofferenza e l'impatto umanitario dell'attacco.

Le autorità locali stanno ancora lavorando per verificare il numero esatto delle vittime e per soccorrere i feriti. Le immagini che emergono da Poltava mostrano una devastazione estesa, con edifici distrutti, veicoli bruciati e detriti sparsi per le strade. Squadre di soccorso e volontari sono impegnati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, mentre molti residenti si trovano in stato di shock.