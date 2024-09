Il Papa in Indonesia: arrestate 7 persone che preparavano un attentato

La polizia indonesiana ha riferito di aver arrestato sette persone sospettate di preparare un attentato contro Papa Francesco, in occasione della sua visita nel più popoloso Paese musulmano del mondo. L’unità antiterrorismo Densus-88 ha reso noto che tra lunedì e martedì scorso sono stati eseguiti i fermi nelle città di Bogor, a 50 km. da Giacarta, e Bekasi, a est della zona metropolitana della capitale.

Nella perquisizione della casa di uno dei sospetti è stato trovato materiale da cui emerge che preparavano un attacco contro il Pontefice che da Giacarta ha lanciato un messaggio di unità religiosa per contrastare estremismo e intolleranza. Sono stati sequestrati un arco con frecce, un drone e materiale propagandistico dello Stato islamico.

Il portavoce di Densus-88, Aswin Siregar, ha spiegato che l’indagine è ancora in corso e non è chiaro se i sette si conoscessero tutti tra loro e se facevano parte di un’unica cellula terroristica.