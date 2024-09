Inondazioni al santuario di Lourdes: chiusa la grotta delle apparizioni

Il maltempo imperversa nella regione delle Hautes-Pyrénées, dove le inondazioni notturne hanno parzialmente allagato il santuario di Lourdes, costringendo alla chiusura della grotta alle visite. Lo ha riferito David Torchala, direttore della comunicazione del santuario, precisando che «l'acqua è salita molto rapidamente», causando danni che «non possono ancora essere stimati», ma assicurando che «non ci sono stati feriti».

Ad aver causato le inondazioni sono state le copiose piogge che hanno fatto straripare il Gave de Pau, il corso d’acqua che attraversa la città, provocando l’allagamento della grotta del santuario di Lourdes intorno alle 2. «L'acqua si sta ritirando al momento», ha aggiunto la stessa fonte.

Ad eccezione della grotta, il resto del santuario è ancora aperto al pubblico e i pellegrini sono presenti sul posto, mentre le celebrazioni previste nella grotta sono state spostate.

Météo-France ha posto la regione delle Hautes-Pyrénées sotto allerta per pioggia e inondazioni da ieri e fino alla mezzanotte di oggi. I vigili del fuoco degli Hautes-Pyrénées hanno confermato che «ci sono state molte inondazioni» anche questa mattina. Una trentina di persone sono state portate al sicuro in edifici comunali dai servizi di emergenza, mentre circa 500 persone sono rimaste senza elettricità in un comune situato a sud di Lourdes.