Mosca chiude tre aeroporti: "Abbattuti 20 droni e conquistati altri 4 insediamenti"

La difesa aerea russa ha abbattuto la notte scorsa 144 droni ucraini su nove regioni del Paese, inclusa quella della capitale: lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. I voli da e per gli aeroporti moscoviti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky sono stati temporaneamente sospesi la notte scorsa per motivi di "sicurezza": lo riferisce l’agenzia Interfax, secondo cui i voli sono ora ripresi in modo regolare. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto 20 droni ucraini nella regione di Mosca nella notte.

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno conquistato altri quattro insediamenti nella regione ucraina di Donetsk: Krasnogorovka, Grigorovka, Galitsynivka e Vodyanoye