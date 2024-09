Veti incrociati e quote rosa, slitta la nuova commissione Ue. Tensione con i socialisti: "Fitto non sia vicepresidente"

La presentazione della nuova Commissione Europea , guidata da Ursula von der Leyen , è stata posticipata probabilmente alla prossima settimana a Strasburgo. Inizialmente, l’annuncio della composizione del nuovo Collegio era previsto per domani. Il ritardo nella presentazione è attribuito a due principali motivazioni. Da una parte, la candidata slovena , l’ex diplomatica Marta Kos , annunciata dal governo di Lubiana, deve ancora essere ratificata dal Parlamento nazionale. Dall’altra, si stanno svolgendo accesi confronti tra i gruppi di maggioranza sulle " quote rosa " e sui vari portafogli che von der Leyen intende assegnare.

La situazione è particolarmente tesa con i socialisti europei . Nicola Zingaretti , capo delegazione del Partito Democratico (PD), ha dichiarato alla stampa a Bruxelles: «Noi del PD ci siamo sempre augurati che l’Italia abbia il giusto peso che merita un Paese fondatore. Su questo tema non abbiamo cambiato idea e non la cambieremo». Zingaretti ha aggiunto: «Per quel che riguarda il PSE , i socialisti europei svolgono il ruolo che deve svolgere un grande gruppo della sinistra europea, ovvero chiedono coerenza con il programma presentato da von der Leyen pochi mesi fa».

«Portare proattivamente l'ECR nel cuore della Commissione sarebbe la ricetta per perdere il sostegno dei progressisti», ha affermato senza mezzi termini la presidente dei Socialisti & Democratici, Iratxe García , in una nota incisiva in cui il gruppo stabilisce le sue condizioni per concedere la fiducia al nuovo esecutivo comunitario.

Richieste del PSE e preoccupazioni su Fitto

Il richiamo del PSE riguarda tutto l’equilibrio della commissione. I socialisti chiedono che il ruolo di Fitto sia rivalutato. Zingaretti ha concluso: «Noi giudicheremo Fitto senza pregiudizi», sottolineando l’importanza di mantenere l’equilibrio tra i vari gruppi politici e di assicurare che tutte le nomine siano conformi agli impegni e ai principi del programma presentato da von der Leyen.

Lupi (Nm): Fitto nome giusto. Irresponsabile non votarlo

«Il ministro Raffaele Fitto è stato scelto dal governo a rappresentare l’Italia nella Commissione Europea: una persona di grande qualità, autorevole, stimato in Europa anche oltre il perimetro del centrodestra, con l’esperienza e le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo cui è stato designato». Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

«Ci auguriamo, quindi, che le opposizioni dimostrino responsabilità e sostengano la sua candidatura in Europa, come il centrodestra fece a suo tempo con Paolo Gentiloni. In caso contrario - avverte Lupi - sarebbe un voto non contro Fitto o contro il governo Meloni, ma contro l’Italia».