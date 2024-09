Il Papa a Singapore per l'ultima tappa del viaggio Asia-Oceania

Dopo un viaggio di 4 ore, l’aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato all’aeroporto di Singapore. La città-stato situata all’estremità della penisola malese, sarà la sua ultima tappa del suo 45esimo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania.

Il Papa viene accolto dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù con la consorte e dall’Ambasciatore di Singapore presso la Santa Sede e insieme si dirigono verso

la Sala «Dendrobium» per un breve incontro. Non sono previsti discorsi. Quattro bambini accolgono il Pontefice, che dopo il saluto delle Delegazioni si recherà al St. Francis Xavier Retreat Centre, nato per ospitare ritiri spirituali sotto la guida e la direzione di padre Vincent Lee.