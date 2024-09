Il soldato russo salta in aria su una mina: incredibilmente si salva e se ne va IL VIDEO

In un video circolato in rete, si vede un soldato russo che viene coinvolto in un'esplosione causata dal passaggio su una mina. L'episodio, ripreso da una telecamera, mostra il momento in cui il veicolo su cui viaggiava, un dune buggy, viene catapultato in aria a seguito della detonazione.

Nonostante la drammatica scena, il soldato riesce incredibilmente a sopravvivere, atterrando senza riportare ferite evidenti. Successivamente riesce ad allontanarsi autonomamente dal luogo dell'incidente. Le immagini, diffuse dalla piattaforma X - Osinttechnical, hanno rapidamente fatto il giro del web, sorprendendo molti per il fortunato esito dell'accaduto.