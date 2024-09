Usa 2024: Harris chiede duello bis, Trump: "Non so se lo faremo". L'analisi del dibattito e i sondaggi

Lo staff della candidata democratica ha chiesto subito un secondo faccia a faccia a ottobre . La squadra del magnate, che sostiene di aver appena concluso il suo «miglior dibattito di sempre», parla di una «performance magistrale». «Harris ne vuole fare un altro perchè è stata battuta questa notte ma non so se ne faremo un altro », ha dichiarato 'The Donald’ ai cronisti presenti. Secondo i suoi consiglieri, la vicepresidente ha fornito «un oscuro memento delle oppressive politiche di Joe Biden che lei vuole proseguire». Nel campo dell’Asinello regna invece la cautela. «Ragazzi, siamo ancora gli 'underdog' in questa corsa, è sul filo di lana», ha avvertito Harris nel suo incontro con gli elettori di uno Stato che lei stessa ha definito come la chiave dell’elezione. «Stiamo calmi, non abbiamo ancora vinto nulla, giusto?», ha ribadito al suo fianco il marito Doug Emhoff, aspirante first gentleman.

Per Biden, invece, «non c'è stata manco partita». Il presidente degli Stati Uniti ha assistito alla trasmissione in un hotel di New York insieme a familiari e collaboratori. «La vicepresidente Harris ha dimostrato di essere la scelta migliore per guidare la nostra nazione in futuro. Non torneremo indietro», ha scritto su X. «Questa notte abbiamo toccato con mano chi ha la visione e la forza per portare avanti questo Paese invece di dividerci», è invece il commento di Barack Obama, «Kamala Harris sarà un presidente per tutti gli americani».

Di segno opposto, come naturale, le dichiarazioni del candidato repubblicano alla vicepresidenza, JD Vance, secondo il quale Trump avrebbe addirittura «martellato» la rivale. «Penso che quello che abbiamo visto da Kamala Harris siano un sacco di banalità, un sacco di piani che non avevano una vera sostanza dietro; ha detto di voler vietare il fracking, ora dice di no. Voleva tagliare i fondi alla polizia, ora dice di no», ha affermato l’autore di Elegia Americana ai microfoni della Cnn.

Vance ha inoltre negato che Trump abbia detto falsità a proposito degli immigrati in Ohio che rapirebbero gatti e cani per mangiarli: «Queste cose stanno succedendo. Le persone sul campo che si occupano di questo pensano che stia succedendo».